高橋一生が主演を務める連続ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』がテレビ朝日系でいよいよスタートする。 参考：高橋一生『リボーン』に寄せる期待鈴木亮平『リブート』が提示した“一人二役”の最適解 本作は、カリスマIT社長として成功を収めた根尾光誠（高橋一生）が何者かに殺害されるも、自分と瓜二つのクリーニング店跡取り・野本英人（高橋一生）に転生