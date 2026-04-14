大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57700+1120 （+1.97％） TOPIX先物3787.0+58.0 （+1.55％） シカゴ日経平均先物57660+1080 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 13日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国とイランの和平交渉は合意に至らず、トランプ米大統領は米軍がホルムズ海峡を封鎖すると表明した。WTI原油先物相場は一時1バレル＝105ドル台に上