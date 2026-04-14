アメリカのトランプ大統領は、ローマ教皇レオ14世がイランの核保有を容認していると一方的に主張し、自身をイエス・キリストに見立てたような画像をSNSに投稿しました。【映像】トランプ氏が投稿した画像トランプ氏は12日、ローマ教皇レオ14世を「犯罪に弱腰で外交は最悪」「イランが核兵器を保有しても構わないと考えているような教皇は望まない」などと、自身のSNSで罵倒しました。教皇がイランへの攻撃の反対を示唆したこと