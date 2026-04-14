日本時間22日にイランとの停戦期限を迎えるのを前に、トランプ政権内でイランとの2回目の交渉が検討されているとアメリカメディアが報じました。【映像】米・パキスタンの会談の様子アメリカとイランの代表団は11日、パキスタンの首都イスラマバードで戦闘終結に向けた交渉を実施しましたが合意に至らず終了しました。CNNは13日、トランプ政権の関係者の話として、イランの代表団と2回目の交渉を実施する可能性が政権内で協