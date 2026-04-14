孤独感があるかどうか内閣府は14日、孤独・孤立に関する2025年の実態調査の結果を公表した。孤独感が「しばしば・常にある」「時々ある」「たまにある」と回答した人は計37.7％だった。前年比1.6ポイント減。近年は同程度の水準で推移しており、内閣府は孤独を防ぐ取り組みを進める考えだ。誰かと一緒に食事をする「共食」の頻度と孤独感との関連性を初めて調査し、共食が「ほとんどない」と答えた人の孤独感が高かった。21年