トランプ氏がSNSに投稿したAI生成画像/Donald Trump/Truth Social（CNN）トランプ米大統領が投稿した、自身をイエス・キリストに模した画像がSNSから削除された。トランプ氏とローマ教皇レオ14世の間では、対イラン戦争をめぐり緊張が高まっていた。この画像は、米国旗やワシに囲まれたトランプ氏が、キリストのような姿で病人を癒やす様子を描いたもので、トランプ氏が対イラン戦争に反対するレオ14世を批判した直後の12日深夜、S