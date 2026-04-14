◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のヤンキース戦で今季４戦目の先発登板。初回にＡ・ジャッジ外野手に先制２ランを浴びた。０―０の初回。１番ゴールドシュミットに左中間への二塁打を浴びると、暴投でいきなり無死三塁のピンチ。２番ジャッジには２ボールからの３球目、チェンジアップが真ん中付