インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、社会福祉法人秀峰会と共同で、全国の30～50代の男女416人を対象に「自分の老後と終活」についてアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】身近な人の介護に健康不安…働き盛りが老後を考え始めたきっかけ 自分の老後について考えたことがあるかを尋ねたところ、「ある」は40.9％で、59.1％と半数以上が「ない」と回答した。30代から50代と