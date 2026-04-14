産休中のフジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「顔周りをプツンと、後ろも15センチほど短く！」と書き出した三上アナ。ヘアスタイルを変更したことを報告した。顔周りは姫カットで可愛らしい印象に。「ドライヤーらくらくー！」と添えた。ファンからは「可愛すぎます」「イメチェンですね」「さらに若くなって可愛い」「めちゃくちゃ似合ってます」「雰囲