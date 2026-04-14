【ニューヨーク共同】トランプ米大統領が米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）の記事で名誉を毀損されたとして、同紙を傘下に持つメディアグループなどを訴えた訴訟で、南部フロリダ州マイアミの連邦地裁は13日、訴えを却下した。記事は、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏にトランプ氏が手紙を送ったとする内容。地裁はWSJが悪意を持って虚偽の記事を掲載したり真実を無視したりしたことをト