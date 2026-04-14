スターラックス航空は、台北/桃園〜デンパサール線を10月1日に新規開設する。月・火・木・金・日曜の週5往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。所要時間は台北/桃園発・デンパサール発ともに5時間30分。スターラックス航空によるインドネシアの就航都市は、ジャカルタに次いで2都市目となる。■ダイヤJX765台北/桃園（10：10）〜デンパサール（15：40）