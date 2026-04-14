午前3時過ぎ、苫小牧市で複数のプレハブ小屋が燃える火事がありました。火はおよそ3時間後に消し止められました。火事があったのは苫小牧市錦岡のプレハブ小屋などが密集する場所です。午前3時半ごろ、付近を通りがかった人から「向こうの方で火柱が上がっている」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、複数のプレハブ小屋が燃えましたが、けが人はいなかったということです。火はおよそ3時間後に消し止められました