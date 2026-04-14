美容誌『MAQUIA（マキア）』（集英社）の公式Instagramは4月13日、投稿を更新。timelesz・篠塚大輝さんのイケメンショットを公開しました。【画像】篠塚大輝のイケメン表紙「待ってましたビジュ最高！」同アカウントは「４月２２日（水）発売マキア６月号 増刊は、timelesz・篠塚大輝さんが表紙です」とつづり、篠塚さんの顔がアップになった表紙を公開。整った顔立ちが際立っています。メイクやファッション、髪形など全てが