ある建物の壁から?巨大な尻?が飛び出していた──【画像】壁から突き出る尻の持ち主は誰？正面も見る（写真全4枚）X上で報告されたそんな目撃情報が、ユーザーたちを困惑させている。言葉だけでは意味が分からないと思うので、ひとまず現場の写真をご覧いただこう。......たしかに、でっかい尻が飛び出している。何かしらの、昆虫の......。なんだかゲームのバグみたいな光景だが、紛れもなく現実世界の光景だという。この?尻?は