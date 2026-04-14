巨人の選手、指導者として活躍した元木大介氏が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。「オフショット」としてオーバーオールを着た姿を公開したが、そのスタイルに反響の声が集まった。元木氏は「天気が良くて、めちゃくちゃ気持ちいいお花見とかピクニックとかされた方いますかー」と問いかけ、「ピクニックにはおにぎり派？サンドイッチ派？どっちが多いんですかね」とつづった。写真は白のインナーにデニムのオーバー