大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクの初の写真集「Ｉｍｙａｋｕｙｏｕ．」が１３日、発売された。大阪市北区の万博グッズ店では「本人」が登場し、集まった約９０人のファンらに自慢の一冊を手渡した。写真集は２２４ページ。沖縄県で撮り下ろし、砂浜で寝そべったり、ハンモックで休んだりしている姿が収められている。この日の「お渡し会」では、抽選に当たったファンが一人ずつ部屋に通され、ミャク