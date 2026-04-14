【ニューヨーク共同】米上院の野党民主党トップ、シューマー院内総務の事務所が入るニューヨーク・マンハッタンのビル前で13日、イスラエルへの武器売却反対を訴える市民団体のデモがあり、道路を封鎖した約100人がニューヨーク市警に拘束された。米メディアによると、デモは米イスラエルによるイラン攻撃やイスラエルのレバノン攻撃に反対するユダヤ系団体が組織。シューマー氏らに、トランプ政権によるイスラエルへの武器売