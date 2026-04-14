2025年2月、米ニューヨークの「ストーンウォール国定史跡」にある虹色の旗（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国で性的少数者（LGBTQなど）の権利擁護運動の発祥の地とされるニューヨーク・マンハッタンの「ストーンウォール国定史跡」から、トランプ政権の方針で撤去されたシンボルの虹色の旗について、政権側が方針を転換し、掲揚の継続を受け入れたことが13日明らかになった。米メディアが伝えた。2月に旗が撤去され