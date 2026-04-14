１４日・中日戦（豊橋）に先発する森下暢仁投手（２８）が自身初の“地方星”を狙う。地方球場での登板はプロ入り後２度目。２４年５月１５日・ヤクルト戦（松山）では、６回１失点で負け投手となった。慣れないマウンドでの登板となるが、「そこはあまり気にする必要ない」と、頼もしい言葉を並べた。チームは２試合の雨天中止を挟んで３連敗中。１２日・ＤｅＮＡ戦では最大４点差を逆転されるなど、投打がかみ合わない試合が