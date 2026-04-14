俳優の菅生新樹（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットをアップした。「スタジオでばったり再会」と書き出した菅生。「久しぶりに会ったら、タツキ先生になられてました」と紹介して俳優・町田啓太との2ショットをアップした。「相変わらずのかっこよさで、なんか緊張しちゃった」とコメント。ファンからは「素敵なツーショット」「町田くんとのかわいいお写真をありがとう」「雰囲気が、捜