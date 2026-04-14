お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が13日夜、自身のXを更新。高校に入学したと明かした。信子は大分出身で、大分の高校を中退している。その信子が「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでちこの度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と報告。校名に画像処理を施した上で「入学式」と貼られた自画像を公開。「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表