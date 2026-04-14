ドジャースは１３日（日本時間１４日）、ベン・カスパリウス投手が右肩炎症のため負傷者リストに入れたことを発表した。代わってマイナーからカイル・ハート投手を昇格させ、ブルペンを再編する形となった。カスパリウスは今季、リリーバーとして５試合に登板するも防御率９・６４と低迷。１２日のレンジャーズ戦では１回２失点を喫していた。昨季は自己最多の４４試合に登板し、７勝５敗、防御率４・６４をマークした右腕。