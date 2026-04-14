親の終活について考え始めても、何から確認すればよいのか分からず、手が止まってしまう方もいるでしょう。貯金や保険、相続の話は重要ですが、お金の話だけに絞るとかえって全体像が見えにくくなることもあります。 大切なのは、将来の手続きで必要になる情報を、家族が無理なく把握できる状態にしておくことで、今のうちに整理しておけば、いざというときに慌てにくくなります。そこで本記事では、親の終活で事前に確認し