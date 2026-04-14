私的年金制度の一つに、「iDeCo（イデコ＝個人型確定拠出年金）」があります。しかし、今からiDeCoを始めようかと思っても、「今更やる意味があるのか？」「貯蓄を優先したほうがいいのではないか？」と悩むかもしれません。 そこで本記事では、「毎月1万円ずつ、20～25年間、積立投資をしたらどうなるのか？」「積立投資より貯蓄を優先すべきか？」について解説します。 毎月1万円ずつ、20～25年間、