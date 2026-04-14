家の購入を考え始めたものの、最近の金利上昇が気になり、住宅ローンを決めきれないという方は少なくありません。特に悩みやすいのが、固定金利と変動金利のどちらを選ぶかという点です。変動金利は金利の低さが魅力ですが、今後の上昇リスクが気になります。一方、固定金利は安心感がありますが、当初の金利は高めです。 本記事では、足元の金利動向を踏まえながら、固定と変動の違い、今の状況で無難な考え方を解説