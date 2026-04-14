Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」 出産を経て約3年ぶりの本格復帰となった日曜劇場「リブート」(2026年)で、終盤までその正体がなかなか明かされないという難易度の高い一人二役に挑んだ戸田恵梨香。微々たる違いを演じ分ける確かな演技力を示し、注目を集めた。女優としての再スタートを切るにあたって、覚悟を感じさせるような挑戦が続いており、4月27日(月)からNetflixで独占配信となるドラマ「地獄に堕ちるわよ」では
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 京都で遺体発見 靴はいておらず
- 2. 遺体発見場所に記者ら動揺? 京都
- 3. モデルが結婚&妊娠W報告 祝福も
- 4. 男児不明 父親への「疑問点」
- 5. 北村匠海「共演者逮捕」ジンクス
- 6. 相席食堂 不適切行為をABC認める
- 7. 共犯者・洋平さんが死去 26歳
- 8. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 9. 新木優子の「食事マナー」が物議
- 10. 東京ガス社員が死亡「もう限界」
- 1. 京都で遺体発見 靴はいておらず
- 2. 遺体発見場所に記者ら動揺? 京都
- 3. 男児不明 父親への「疑問点」
- 4. 東京ガス社員が死亡「もう限界」
- 5. 路上で「立ちション」→人生詰む
- 6. 餃子の王将 怒涛の客離れ発生か
- 7. 糖尿病よりずっと多い「国民病」
- 8. 大分の山中に女性遺体 死因判明
- 9. 子どもとみられる遺体発見 京都
- 10. 遺体発見「死後1日、2日でない」
- 1. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 2. サウナ室が150℃に 客が無断操作
- 3. 自民党大会で歌唱 自衛隊法抵触?
- 4. 「相続」がきっかけ→生活保護に
- 5. 噛みついた男性死亡 容疑者扱い?
- 6. ファミマ 初任給引き上げを決定
- 7. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 8. 山下委員長「しゃべりません」
- 9. 海峡を「逆封鎖」木原氏の答えは
- 10. 首都高6人死傷 被告に遺族が呆れ
- 1. イスラエルで戦争再開準備報道
- 2. 教皇批判「外交にとって最悪」
- 3. 米NY地下鉄で刺傷「自分は悪魔」
- 4. トランプ氏 UFC観戦で合意破棄?
- 5. イラン軍高速艇への攻撃警告 米
- 6. トランプ氏 教皇への謝罪拒否
- 7. 「イランは合意望んでいる」主張
- 8. 李在明氏のX投稿巡り論争続く
- 9. 中国がイランに地対空ミサイルか
- 10. 米の逆封鎖 イランを「即排除」
- 1. 「Adobe Acrobat」深刻な脆弱性
- 2. 日本人の「NIKE離れ」止まらず?
- 3. 原油高騰 サランラップ値上げへ
- 4. 後悔の前に知るべき「年金の罠」
- 5. TOTO ユニットバス受注停止報道
- 6. 円はイラン情勢に逆行 円下落
- 7. 定年後のキャリアを不本意に
- 8. 大手電力で初 持ち株会社移行へ
- 9. 「髪切った?」もセクハラ扱いか
- 10. 日産 手放し運転の新技術導入へ
- 1. 狭い空間に 小型除湿機発売へ
- 2. スマホが重い原因はLINE 解決法
- 3. 味の素が? 半導体材料シェア掌握
- 4. カシオ、ブラック基調にエレクトログリーンを配したG-SHOCK- 5機種
- 5. カシオ、モノトーンデザインのフルメタル「G-SHOCK」発売
- 6. サイボーグやアバターロボットは未来のライフスタイルをどう変えるか?「国際サイボーグ倫理委員会」が豪華メンバーで配信イベント開催
- 7. Leofotoのギア雲台 4月24日発売
- 8. 中古スマホ 選び方と人気機種
- 9. 著作権侵害対策のためにISPブロックを行ったせいで大量の巻き添えが発生、一方違法視聴者はVPNで素通り
- 10. 「2万円台でこれは買い」神コスパの本格ランニングウォッチ、Amazfit Active 3 Premiumを実機レビュー
- 11. 連携強し！ DJIユーザーの360度カメラはDJI Osmo 360一択
- 12. 今売れてる4Kチューナー搭載テレビ、シャープが50型と40型で1位、2位を独占 2020/03/01
- 13. ワイモバ 6月から順次改定へ
- 14. 【お手頃価格】魅力のGoogle Pixel 10aが新登場！コスパの良い中級機種ですが、性能は据え置きです。さて買うべきでしょうか？
- 15. 黒ミャクミャクの新商品！「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が登場
- 16. 「d払い」などでプッシュ通知認証が利用不可に、14日～
- 17. Google、NICTとデジタル庁への技術支援 - AI活用で日本のデジタル基盤を設計段階から保護する2つの取り組み
- 18. すばる望遠鏡が撮影した銀河を分類 市民天文学サイト 「GALAXY CRUISE」公開
- 19. シリコンバレーのAI人材が中国に逆流 - 研究者・エンジニアが帰国
- 20. Googleニュースの「おすすめ」にPolymarketの「賭け」のリンクが表示されていたことが発覚
- 1. 大谷翔平のW受賞拒む采配 憤慨
- 2. 大谷は特異な存在 元審判員見解
- 3. 「第2子妊娠か」大谷めぐり憶測
- 4. 大谷5号も…ド軍が「ピンチ」に
- 5. フィギュア鍵山 来季休養を発表
- 6. W杯 アルゼンチンが大番狂わせ
- 7. ロバーツ監督「よくなかった」
- 8. 鄭氏「日本代表の流星群」指摘
- 9. ヤ軍内野手が問題発言…批判殺到
- 10. 村上宗隆 4試合連続ノーヒット
- 1. モデルが結婚&妊娠W報告 祝福も
- 2. 北村匠海「共演者逮捕」ジンクス
- 3. 相席食堂 不適切行為をABC認める
- 4. 共犯者・洋平さんが死去 26歳
- 5. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 6. 新木優子の「食事マナー」が物議
- 7. 信子 33歳で高校への入学を報告
- 8. 26歳芸人急死 相方の無念の思い
- 9. 「ついに月9まで」JK役に騒然
- 10. 河本準一 元アイドル妻と離婚か
- 1. 隣は綾瀬はるか似 私は情緒崩壊
- 2. しまむらの「ワッフルパンツ」
- 3. 「弟がいた」衝撃の事実に戦慄
- 4. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 5. 【漢字クイズ】「新栄町」はなんて読む？「栄」に苦戦する人多数！？
- 6. 理系院で悲劇「先輩は綺麗な人」
- 7. 娘が放尿寸前 絶体絶命の母親
- 8. ZARAで見つけたブルーシャツ
- 9. 義母の言動に凹む…育児中の女性
- 10. 無駄な買いもの減らすヒント紹介