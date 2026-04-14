Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」 出産を経て約3年ぶりの本格復帰となった日曜劇場「リブート」(2026年)で、終盤までその正体がなかなか明かされないという難易度の高い一人二役に挑んだ戸田恵梨香。微々たる違いを演じ分ける確かな演技力を示し、注目を集めた。女優としての再スタートを切るにあたって、覚悟を感じさせるような挑戦が続いており、4月27日(月)からNetflixで独占配信となるドラマ「地獄に堕ちるわよ」では