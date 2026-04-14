ローソンは4月14日より、朝にぴったりな 「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」今年誕生から40周年を迎える「キリン 午後の紅茶」。記念すべき今年、イギリスで楽しまれている「モーニングティー」の文化に着目した、朝向けのミルクティー 「キリン 午後の紅茶 アイスミルクティー デ モーニング」(186円