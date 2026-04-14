ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）が１４日に放送され、ダウン症の書家・金澤翔子さん（４０）が引退したと報じた１３日の放送内容を訂正し謝罪した。番組の冒頭、軽く“朝ドラ受け”をした後、司会の鈴木奈穂子アナウンサーが「あの、ここでですね、きのうお伝えしました『障害のある人が大人になってから』の特集のなかで、誤りがありました」と切り出し、「金澤翔子さんが書家を引退とお伝えしましたが、新た