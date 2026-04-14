春の訪れを祝うフランスの美しい習慣から生まれた特別なコレクション♡ジャン＝ポール・エヴァンより「ミュゲコレクション」が期間限定で登場します。スズランの花をモチーフにした可憐なショコラは、幸運と感謝の気持ちを届ける贈り物にぴったり。心ときめく春のスイーツをチェックしてみてください♪ 華やかなショコララインナップ♡ 「ブラン ドゥ ミュゲ」は4,482円（税込）。アー