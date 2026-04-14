小倉競輪場のF2ミッドナイト「ケイリンアドバンスオッズパーク」は初日を終えた。ガールズ予選1Rで人気を背負った当銘直美（29＝愛知）は逃げる加藤舞の後位で粘る展開。外をへばりつく渡部遥との直線勝負に屈し、3着に終わった。「引けない位置でした。3着スタートは痛い。予選2は1着条件になる。結果を残せるよう集中します」巻き返しに気合十分。ここからが力の見せどころだ。