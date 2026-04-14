俳優の櫻井海音（25）が14日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「25歳になりました」と書き出した櫻井。両手を広げ喜ぶ姿をアップして「ありがとう」と添えた。「とにかく感謝と愛を伝えたい、そんな年です」とコメント。「今後ともよろしくお願いいたします」と投稿した。ファンからは「相変わらずイケメン」「だいすき」「海音くんが幸せそうにしている姿をたくさん見ることができて、本当に幸せ」「