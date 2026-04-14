＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報（1日競技）◇13日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 臼井蘭世は姉でツアー1勝の麗香とともに5日に行われた「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（通称：関コレ）に出演し、注目度急上昇中。ネクヒロでは開幕からの2試合で思うようなプレーができていないが、調子は徐々に上向きのようだ。麗香、蘭世がランウェイで共演！黒と白のドレス姿現在はコンパクトなスイング