国内女子ツアーは先週の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で今季第6戦が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。【写真】初々しい！ 吉田鈴の“JK”写真プロ入り後最高位となる5位タイで大会を終えた吉田鈴が、51.20ptを獲得。今季通算を136.10ptに伸ばし、