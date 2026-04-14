海外男子メジャー「マスターズ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【写真】マキロイが吠えた！マスターズ連覇の瞬間史上4人目のマスターズ連覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が750ポイント（pt）を獲得。今季通算を1226ptとして、31位から7位にジャンプアップした。今大会で12位タイに入った松山英樹は16位（789pt）をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（22位）、金谷拓実（117位）、