イスラエルの攻撃によりレバノンの死者が増え続けるなか、ヨーロッパの首脳らは早期の停戦を求めました。【映像】停戦を呼びかける欧州首脳らEUフォンデアライエン委員長「レバノンで攻撃が続いている限り中東や湾岸地域に安定はあり得ません」EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は13日の会見で、レバノンへの攻撃を続けるイスラエルを念頭に停戦を呼びかけました。レバノン保健省によりますと、イスラエル軍と親