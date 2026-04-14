イラン側はホルムズ海峡を完全に掌握しているとしてアメリカなどの干渉があれば「報復を躊躇しない」と表明しました。【映像】イラン革命防衛隊の様子イランメディアによりますと13日、イラン国防省の報道官は、「ホルムズ海峡への外国勢力の軍事介入は、世界のエネルギー安全保障における危機と不安定さを悪化させる」と指摘しました。そして、イランがホルムズ海峡を「完全に掌握している」として「アメリカやイスラエルを