アメリカのトランプ大統領は戦闘終結をめぐってイラン側が合意を望んでいると主張しました。【映像】イラン側が合意を望んでいると主張するトランプ氏トランプ大統領「今朝イランの適切な人物から電話があった。彼らは合意をまとめたいと望んでいる」アメリカ軍はホルムズ海峡を事実上封鎖するイランに対抗して、日本時間きのう午後11時から、イランの港に出入りする船舶を阻止する封鎖措置を始めました。トランプ大統領は記