【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の高橋一生が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（毎週火曜よる9時〜※初回拡大）が4月14日よりスタートする。【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生主演「リボーン 〜最後のヒーロー〜」“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋一生）。ある日、何者かに階段から突き落とされ、転落死…したはずだった