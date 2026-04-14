飛距離UPに繋がる「逆ねじれ」を生み出すスイングとは 左ヒザの高さをキープして腰を水平回転させよう 左ヒザを先に戻す動作をキッカケとしてダウンスイングの回転をスタートさせた左脚は、左ヒザの動きをストップさせた左脚の内側の筋肉の頑張りを維持したまま、左脚の外側の筋肉とお尻の筋肉をフルに稼働させて回転を進行させます。 このような左脚の内側と外側の筋肉の動きの違いから左モモにはネジレが発生