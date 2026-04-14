「道連れ思考」で夫婦関係を悪化させないために 相手の気持ちも大事に、一緒に家事・育児を 女性の社会的進出が進むにつれ、社会的なジェンダーフリーへの取り組みをはじめ、男女ともに平等意識を強く抱くようになってきました。そんな傾向もあってか子どもを産んだ妻から、父親となった夫に対し、「平等に子育てに参加してほしい」と望む声も出てきています。そして、それが極端に走ってしまった例として挙げら