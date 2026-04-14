日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3365（+46.0+1.39%） ホンダ1286（+32+2.55%） 三菱ＵＦＪ2907（+47+1.64%） みずほＦＧ6896（+161+2.39%） 三井住友ＦＧ5690（+113+2.03%） 東京海上7113（+113+1.61%） ＮＴＴ154（+1.4+0.92%） ＫＤＤＩ2615（-5-0.19%） ソフトバンク220（+0.5+0.23%） 伊藤忠2031（+27.5+1.3