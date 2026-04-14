【本日の見通し】イラン情勢にらみながらの展開が続く、クロス円は上昇基調継続か 週末の米国とイランの協議決裂を受けて、週明けはドル高スタートも、動きが続かず。米国とイランは再度の対面協議に向けた動きを進めており、今後の合意に向けた期待感がリスク警戒を抑える形となっている。 この後もイラン情勢をにらみつつの展開が見込まれる。今週は目立った米指標発表の予定もなく、市場の注目はイラ