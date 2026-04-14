東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.45高値159.86安値159.29 160.35ハイブレイク 160.10抵抗2 159.78抵抗1 159.53ピボット 159.21支持1 158.96支持2 158.64ローブレイク ユーロドル 終値1.1759高値1.1765安値1.1658 1.1904ハイブレイク 1.1834抵抗2 1.1797抵抗1 1.1727ピボット 1.1690支持1 1.1620支持2 1.1583ロ&#12