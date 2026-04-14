女優の本田翼が１３日までに自身のインスタグラムを更新。遊園地でのショットを投稿した。「富士急いい天気すぎて自分のブルゾンに光がとんでもなく反射してどうにかならない？って言われてました。」とつづり、遊園地を楽しむ様子を公開。芝生の上で寝転がるショットなどを投稿した。「ぬいでも白のロンＴでした。帽子もバッグも白でした。」とつづり、白でまとめたトップス、帽子に水色のデニムパンツを合わせたコーデを