◇ONE SAMURAI 1海人ーマラット・グレゴリアン（2026年4月29日有明アリーナ）“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）がスポニチアネックスの独占インタビューに応じた。今月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」での初代K-1スーパー・ウエルター級王者マラット・グレゴリアン（アルメニア）とのワンマッチに向け、意気込みを語った。「世界最強を目指す中で乗り越えなければならない選手。し