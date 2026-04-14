アメリカのバンス副大統領は、戦闘終結に向けイランと2回目の協議を実施するかどうかについて、「ボールはイラン側にある」と述べました。バンス副大統領「さらなる協議を行うかどうか、最終的な合意に至るかどうか、ボールはイラン側にある。我々は様々な条件を示し“譲れない一線”も明確にしている」バンス副大統領は13日、FOXニュースの番組に出演し、イランとの交渉におけるアメリカ側の譲れない条件は「高濃縮ウランの回収」