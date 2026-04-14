お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が13日、Xを更新。シンガー・ソングライター広瀬香美の名前を出したポストをしたところ、本人が”登場“するやり取りがあった。エハラは12日の更新で「個人チャンネル更新したから見てよね！エハラは結局SOUL’d OUT界隈からも嫌われてるみたいです…」と記し、自身のYouTubeチャンネルの更新を告知した。すると、一部ユーザーが「いや、嫌われてはないよ本人だからネガティブの方がダイレクトに