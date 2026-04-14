アメリカによるイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、アメリカ軍が15隻以上の艦船を配備したと報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは13日、アメリカ政府が日本時間13日午後11時から開始したイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、アメリカ軍が作戦の支援のために15隻以上の艦船を配備したことを政府高官が明らかにしたと報じました。イギリスのBBCは封鎖措置について、アメリカ中央軍が海運関係