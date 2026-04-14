お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が13日夜、Xを更新。10日に26歳で亡くなった松竹芸能の後輩、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の死去をしのんだ。松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表。クロちゃんは「松竹芸能所属のお笑い芸人、洋平さんが26歳という若さでお亡くなりになりました」と前置きした上で「共犯者というコンビで勢いある芸人で、仕事やライブで一