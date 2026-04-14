１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４５銭前後と前週末と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円５０銭前後と同８０銭程度のユーロ高・円安だった。 パキスタンで１１～１２日に行われた米国とイランの和平協議が合意に至らなかったことを受け、質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが先行。一部で「イランは自国